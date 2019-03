Unità della polizia e della Guardia Nazionale stanno prendendo posizione in diversi punti di Caracas, ore prima delle manifestazioni convocate dal governo e l'opposizione nella capitale venezuelana.

Immagini registrate intorno alle 8 (le 13 in Svizzera) dal canale news online Tv Venezuela Noticias mostrano blindati della Guardia Nazionale bloccando l'accesso alla Plaza Venezuela dall'autostrada Francisco Fajardo -che attraversa Caracas da Est a Ovest- e unità della polizia dispiegate davanti alla stazione della metropolitana della Plaza Venezuela.

La direzione della metropolitana della capitale venezuelana, da parte sua, ha informato alle 7.30 (le 12.30 in Svizzera) che "non offre servizio commerciale nelle sue diverse linee", perché è "in attesa della normalizzazione dell'energia ad alta tensione necessaria per riprendere le sue attività".

