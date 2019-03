Il ministro della comunicazione venezualano ha accusato il senatore repubblicano americano Marco Rubio di aver organizzato un cyberattacco contro la centrale idroelettrica di Guri, causando il blackout che sta paralizzando gran parte del paese da giovedì pomeriggio.

In dichiarazioni diffuse dalla tv pubblica, Jorge Rodriguez ha detto che poco dopo l'attacco contro il controllo automatico della centrale, i messaggi pubblicati da Rubio su Twitter indicano che era al corrente della situazione.

"Come ha saputo Marco Rubio che i generatori di supporto non avevano funzionato? In quel momento non lo sapeva nessuno", ha sottolineato il ministro, che ha citato anche tweet del segretario di Stato americano Mike Pompeo e del leader dell'opposizione e presidente del parlamento venezuelano Juan Guaidó pubblicati nelle ultime ore, sostenendo che dimostrano che anche loro sono implicati in quello che ha definito "l'aggressione più brutale alla quale è stato sottoposto il popolo venezuelano negli ultimi 200 anni".

Rodriguez ha inoltre smentito che il blackout abbia causato morti negli ospedali del paese, spiegando che il presidente Nicolas Maduro ha ordinato che fossero dotati di generatori, appunto per prevenire circostanze di questo tipo".

Da parte sua il ministro della difesa del Venezuela, generale Vladimir Padrino Lopez, ha dichiarato che "tutti i venezuelani devono respingere all'unisono l'attacco al nostro sistema elettrico". In una conferenza stampa trasmessa da Telesur, Padrino Lopez ha sottolineato che "nessuno può essere così ingenuo da pensare che tutto questo sia successo per caso", denunciando anche lui un sabotaggio nella centrale idroelettrica della diga di Guri, nello Stato di Bolivar, azione che ha definito "un'aggressione per destabilizzare il paese".

Neuer Inhalt Horizontal Line