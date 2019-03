Il sistema elettrico del Venezuela, paralizzato da giovedì scorso, ha recuperato la sua funzionalità al 100%. A comunicare la fine del blackout è stato il ministro della Comunicazione venezuelano, Jorge Rodriguez.

Rodriguez ha anche annunciato che oggi riprenderanno le attività di lavoro, mentre le scuole resteranno chiuse fino a venerdì.

In una dichiarazione televisiva dal Palazzo Miraflores, sede della presidenza, Rodriguez ha detto che anche se "l'erogazione elettrica è stata ristabilita su tutto il territorio nazionale", resta "qualche problema in qualche zona, come quelle dove c'erano trasformatori che sono stati sabotati" da "azioni di criminali".

"In quelle zone l'elettricità è tornata al 70%, e nelle prossime ore risolveremo il resto dei casi", ha assicurato il ministro. In quanto al problema della mancanza d'acqua potabile, causato dal blackout elettrico, Rodriguez ha detto che è stato risolto nell'80% del paese e il 70% della zona metropolitana di Caracas.

