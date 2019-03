Il ministro della comunicazione venezuelano Jorge Rodriguez durante la conferenza stampa in cui ha annunciato il ripristino quasi totale dell'erogazione di corrente.

Il ministro della comunicazione del Venezuela, Jorge Rodriguez, ha informato che "la quasi totalità dell'erogazione elettrica è stata ristabilita in tutto il territorio nazionale", annunciando che si tratta di "una nuova vittoria di tutto il popolo venezuelano".

Non ha però fornito dati esatti sulla diffusione precisa del ripristino della corrente elettrica. In un breve messaggio trasmesso dai media ufficiali, Rodriguez ha detto che questa è la situazione "al mezzogiorno di martedì" (le 17.00 in Svizzera), nella "battaglia che stiamo dando contro il più brutale attacco terrorista della storia del Venezuela", nella quale "si sta consolidando un'altra vittoria del popolo".

Il ministro ha però aggiunto che anche se "si sta già controllando questo evento principale", è anche vero che continua la "guerra elettrica" organizzata dallo "psicopatico (Juan) Guaidó e la sua banda".

