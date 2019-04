"Informiamo il popolo del Venezuela che in questo momento stiamo affrontando e neutralizzando un ridotto gruppo di militari traditori che hanno occupato il Distributore Altamira per promuovere un colpo di Stato contro la Costituzione e la pace della Repubblica".

Lo scrive su twitter il ministro dell'Informazione di Nicolás Maduro, Jorge Rodriguez. "A questo tentativo si è unita l'ultradestra golpista e assassina, che ha annunciato il suo piano violento da mesi. Chiamiamo il popolo alla massima allerta".

"Quale presidente incaricato e legittimo capo delle forze armate convoco tutti militari a seguirci nelle nostre azioni come sempre abbiamo fatto nel segno della Costituzione e della lotta non violenta" e ad accompagnarci "in questo processo per la fine dell'usurpazione". Così il leader dell'opposizione Guaidò in un video diffuso dalla base aerea La Carlota, ha chiamato i militari a seguirlo.

