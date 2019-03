Roberto Marrero, braccio destro del presidente del Parlamento venezuelano che ha assunto i poteri dell'Esecutivo Juan Guaidò, è stato arrestato ieri perché accusato di terrorismo.

Il fermo è avvenuto nell'ambito di un'inchiesta che ha smantellato un "gruppo criminale" che stava preparando "attacchi terroristici" e "omicidi selettivi" nel paese, ha annunciato il ministro degli interni venezuelano, Nestor Reverol.

In una dichiarazione diffusa dalla tv pubblica, Reverol ha detto che "sono state trovate armi da guerra e denaro in contanti nella residenza di Roberto Marrero, durante una perquisizione svolta in collaborazione con la Procura".

Il ministro ha mostrato foto di Marrero e di Luis Paez - l'autista del deputato Sergio Vergara, vicino di Marrero, che è stato arrestato nella stessa operazione del servizio di intelligence - come membri "catturati" di una "cellula terrorista" smantellata dalle autorità.

