Juan Guaidò, il presidente del Parlamento venezuelano che ha assunto i poteri dell'Esecutivo, ha detto che il fatto che non sia stato arrestato al suo ritorno a Caracas, lunedì scorso, dimostra che esiste "una frattura dentro al regime" di Nicolas Maduro.

"Prima mi hanno minacciato con il carcere, partendo da chi oggi usurpa le sue funzioni, cioè Maduro, e dal suo numero due, Diosdado Cabello. Il fatto che non abbiano fatto quello che minacciavano li lascia in una posizione di evidente debolezza", ha detto Guaidò in un'intervista al quotidiano spagnolo El Mundo.

Interrogato sui funzionari che lo hanno salutato come "signor presidente" quando è sbarcato all'aeroporto di Caracas, il leader antichavista ha detto che è stato un episodio "rivelatore", aggiungendo che per uscire clandestinamente dal Paese lo scorso 22 febbraio "abbiamo avuto contatti con militari sul nostro cammino e la sensazione che ho avuto è di insofferenza verso quello che sta succedendo in Venezuela, un sentimento condiviso dal 90% della popolazione".

In quanto a quale potrebbe essere la dinamica che porti all'uscita del governo Maduro - primo punto della sua agenda politica - Guaidò ha detto che "abbiamo tutti gli elementi al loro posto", ma ora bisognerà vedere quale è "l'ingrediente X" che potrebbe accelerare il processo.

Il leader antichavista ha segnalato che le Forze Armate non hanno partecipato al brutale respingimento degli aiuti umanitari lo scorso 23 febbraio, "lasciando però che agissero i 'colectivos'" (gruppi irregolari del chavismo), sottolineando inoltre l'appoggio ottenuto dalla comunità internazionale e "la mobilitazione sociale che ha portato i cittadini ad unirsi" alle proteste.

"Abbiamo tutti gli ingredienti per la transizione. Come è andata in Germania quando è caduto il Muro di Berlino? C'è stato un 'ingrediente X'. Lo stesso in Cile, quando c'è stato il referendum e la Concertazione. Cosa è successo in Venezuela nel 1958? Sono arrivati i militari e hanno detto basta alla dittatura di Marcos Perez Jimenez".

