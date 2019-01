Il presidente autoproclamato del Venezuela, Juan Guaidò, in un'intervista al quotidiano francese Le Figaro, ringrazia "a titolo personale e a nome di tutti i venezuelani" i governi di Francia, Germania e Spagna per la loro dichiarazione a suo sostegno.

"Questa presa di posizione forte è importantissima per tutti noi - dice Guaidò - , è importante difendere la democrazia in ogni momento. In Venezuela pensavamo che la democrazia fosse un fatto acquisito e l'abbiamo perduta. Viviamo in una dittatura che ha rotto con l'ordine costituzionale".

Quanto alla richiesta dei tre paesi europei - l'annuncio di elezioni entro 8 giorni - Guaidò osserva: "si possono annunciare elezioni ma la cosa più importante è realizzare le condizioni che permettono di organizzare elezioni vere, libere e democratiche, con una revisione del registro elettorale, il rinnovamento del Consiglio nazionale elettorale e la possibilità per i venezuelani che sono andati via di votare. E questo richiede del tempo".

