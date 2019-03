Juan Guaidò, il presidente del Parlamento venezuelano che ha assunto i poteri dell'Esecutivo, ha ringraziato oggi il presidente argentino, Mauricio Macri, per il modo in cui il suo Paese ha accolto le migliaia di suoi compatrioti costretti all'emigrazione.

"Voglio ringraziare il presidente Macri e tutta l'Argentina per come avete trattato tantissimi venezuelani", ha detto Guaidò al termine di una riunione con Macri a Buenos Aires. Il leader oppositore si è riferito anche al folto gruppo di suoi concittadini che si sono riuniti davanti alla sede del ministero degli Esteri per poterlo salutare: "vedere migliaia di venezuelani sulla Piazza San Martin è veramente commovente, e mostra anche chiaramente chi è che il nostro popolo appoggia".

Guaidò, uscito clandestinamente dal Venezuela la settimana scorsa, ha già visitato le capitali di Colombia, Brasile, e Paraguay prima di sbarcare in Argentina, da dove partirà verso l'Ecuador e finalmente il Perù, dove dovrebbe arrivare domenica.

Il giovane leader antichavista ha detto che il suo incontro con Macri segna "una nuova tappa" nei rapporti fra Argentina e Venezuela, non più segnata da "valigie piene di soldi" -in riferimento al famoso caso di un imprenditore di Caracas fermato in aeroporto nel 2007 con 800 mila dollari in contanti nel bagaglio- ma piuttosto da "valori condivisi", che sostituiranno "la corruzione che ha distrutto il mio Paese".

