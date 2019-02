Juan Guaidò, il presidente del Parlamento venezuelano che ha assunto i poteri dell'Esecutivo, ha pubblicato su Twitter immagini di un suo incontro con militari del suo paese fuggiti in Colombia durante lo scorso week-end.

Nel breve video, di appena 40 secondi, si vede Guaidò che parla con una trentina di militari in uniforme, tutti sull'attenti, che rispondono alle sue parole gridando: "Abbasso la tirannia, viva la libertà, comandante in capo!".

Il leader oppositore, a sua volta, dice ai militari che "molti siete già arrivati da questa parte, un numero senza precedenti, e molti ancora stanno per venire", aggiungendo che auspica che i militari fuggano in Colombia, ma per tornare poi in Venezuela.

