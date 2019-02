Il leader dell'opposizione di Caracas, Juan Guaidò, autoproclamatosi presidente del Venezuela ad interim, è tornato ad assicurare che "nei prossimi giorni comincerà ad arrivare l'assistenza umanitaria per i più vulnerabili".

"Quando parliamo di porre fine all'usurpazione è questo che intendiamo: porre fine alla fame, alla miseria, alla disoccupazione", ha aggiunto, affermando che il governo di Maduro "nega la crisi umanitaria per un solo motivo: perché è il loro business".

Quanto al futuro del Venezuela, Guaidò ha dichiarato che "siamo tutti necessari per la costruzione e la ricostruzione del paese, abbiamo bisogno di ritrovarci". E ha proseguito: "Parlare di un governo di transizione vuol dire che bisogna invitare tutti a stabilire le basi per un paese veramente prospero e produttivo", sottolineando che "vogliamo elezioni libere per sempre, democrazia per sempre e un paese produttivo per sempre".

