Juan Guaidó, leader dell'opposizione venezuelana, riconosciuto presidente ad interim da diversi Paesi occidentali, è arrivato all'aeroporto di Caracas dopo aver lasciato il Paese dieci giorni fa e dopo un tour nei Paesi dell'America Latina.

Applaudito da una folla che ha scandito il suo nome insieme allo slogan "sì, se puede" (sì, si può), sorridente e disteso, Guaidó ha salutato i diplomatici presenti all'aeroporto di Caracas, e ha detto ai giornalisti presenti di sentirsi sicuro "che molto presto riusciremo a porre fine all'usurpazione", in riferimento al governo del presidente Nicolas Maduro.

Intanto migliaia di venezuelani sono scesi in piazza a Caracas e in altre città del Paese per manifestare il loro appoggio a Guaidó. Sulla piazza Alfredo Sadel, nella zona di Las Mercedes (est della capitale), dove è stata eretta una tribuna, un presentatore ha avvisato la folla che sarà necessario "essere pazienti", giacché per motivi di sicurezza il leader antichavista non ha chiarito come intende arrivare in città dall'aeroporto. Altre proteste si registrano a Barcelona, capitale dello Stato di Anzoategui, Valencia, capitale dello Stato di Carabobo, Maracaibo, capitalo dello Stato di Zulia, e altre città del Paese.

