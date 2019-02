Juan Guaidó, presidente dell'Assemblea nazionale (An) e autoproclamatosi presidente ad interim del Venezuela, ha reso noto ieri sera che stanno nascendo nel Paese "basi umanitarie per rispondere alle necessità dei cittadini venezuelani più vulnerabili".

"Attuando gli impegni presi con tutti i venezuelani - ha sottolineato in un messaggio via Twitter - stiamo moltiplicando, in diversi settori del Paese, le basi umanitarie per aiutare i più bisognosi".

Queste basi, si è appreso, sono stati costituite in almeno dieci dei 23 Stati venezuelani e saranno utilizzate per permettere ai cittadini di registrarsi come volontari per sostenere l'ingresso degli aiuti umanitari il 23 febbraio prossimo.

