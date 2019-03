L'autoproclamato presidente ad interim del Venzuela, Juan Guaidó, termina questo fine settimana in Ecuador e Perù un lungo giro in America latina che lo ha portato anche in Colombia, Brasile, Paraguay e Argentina (nella foto).

Il presidente del parlamento del Venezuela, autoproclamatosi presidente ad interim, Juan Guaidó, terminerà questo fine settimana in Ecuador e Perù un lungo giro in America latina che dal 22 febbraio lo ha visto anche in Colombia, Brasile, Paraguay e Argentina.

A quanto ha reso noto la Segreteria generale di comunicazione della presidenza dell'Ecuador, Guaidó sarà accolto nel pomeriggio (la tarda serata in Svizzera) come "presidente ad interim" del Venezuela.

Dopo le foto di rito il presidente ecuadoriano Lenin Moreno avrà un colloquio con il suo ospite nella base navale di Salinas e successivamente faranno una passeggiata insieme sul Malecon della stessa Salinas.

Domattina Guaidó partirà invece a quanto si presume per Lima, ultima tappa del suo viaggio. Questo appuntamento finale, tuttavia, è avvolto dal mistero, al punto che il governo peruviano non ha ancora annunciato ufficialmente l'arrivo del leader dell'opposizione venezuelana, riconosciuto come presidente da oltre 50 Paesi.

Durante il suo giro sudamericano Guaidó ha assicurato che "nelle prossime ore" rientrerà in Venezuela, ma il come ed il quando lo farà è avvolto nel mistero.

