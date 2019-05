Il leader dell'opposizione e autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidó, ha invitato i venezuelani a scendere in piazza oggi nell'ambito della "fase definitiva della Operazione libertà".

In un video di quasi tre minuti diffuso attraverso Youtube, Guaidó ha sostenuto che "sapevamo che all'inizio non sarebbe stato facile" entrare in azione, ma "abbiamo dimostrato che ci sono soldati disposti a difendere la Costituzione". Posso assicurarvi che Maduro "non gode del rispetto delle Forze armate".

Avevamo informazioni certe, ha aggiunto, che "l'Usurpatore aveva tutto pronto per andarsene, e che sono state forze straniere che lo hanno obbligato a restare. Oggi non ha fatto altro che nascondersi". Abbiamo cominciato ieri, ha concluso, ed "oggi torneremo di nuovo in forma sostenuta nelle strade fino a mettere fine all'usurpazione".

Dal canto su il presidente Nicolas Maduro si è felicitato con l'esercito per "l'atteggiamento fermo, leale, valoroso e di enorme saggezza" con cui ha condotto "la soluzione e la sconfitta del piccolo gruppo che pretendeva di riempire il Paese di violenza con una scaramuccia golpista".

In un video con ministri, leader del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) e vertici militari diffuso attraverso il suo account Twitter, Maduro riferendosi a ieri ha parlato di un giorno intenso di eventi, emozioni, riflessioni e di sguardi sul futuro del Venezuela.

È stato anche, ha proseguito, "un giorno di contrasto in cui si sono contrapposte due Venezuela: una di pace e dialogo ed un'altra portatrice di violenza e venduta alle ambizioni straniere". "Ringrazio tutto il popolo venezuelano - ha poi detto - per il suo valore, coraggio e coscienza di fronte a questo tentativo di colpo di Stato frustrato. Avete dimostrato che un popolo mobilitato è garanzia di tranquillità per la Patria".

Neuer Inhalt Horizontal Line