Juan Guaidó, il leader dell'Assemblea nazionale venezuelana autoproclamatosi presidente, ha dichiarato oggi a Caracas che (il presidente) "Nicolás Maduro sa che ha perso", in un giorno di forti tensioni per manifestazioni contemporanee di oppositori e del governo.

"Oggi - ha ancora detto Guaidó parlando in una manifestazione nel quartiere di Los Teques - stiamo protestando ed organizzandoci in più di 100 punti per l'Operazione Libertà. Maduro sa che ha perso. Questo è un regime che vuole che il nostro cuore si riempia di oscurità e paura". "Basta considerare stupido il popolo del Venezuela", ha aggiunto, concludendo: "Fino a quando continueranno a burlarsi del popolo?".

Intanto la Polizia nazionale bolivariana (Pnb) ha disperso con gas lacrimogeni un gruppo di persone che si stava raccogliendo nel quartiere di Santa Monica a Caracas per manifestare contro i blackout che da settimane si verificano nella capitale e in gran parte del Venezuela.

Una delle manifestanti ha confermato al quotidiano "El Nacional" che effettivamente "c'è stata repressione a Santa Monica da parte della Pnb". In video postati sui social network si possono osservare i manifestanti anti-Maduro che si disperdono a causa del gas lacrimogeni.

