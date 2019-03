Juan Guaidò, presidente del Parlamento venezuelano autoproclamatosi presidente ad interim, ha lasciato oggi l'Ecuador al termine di un giro in Sudamerica durato dieci giorni.

Guaidò ha detto che farà rientro a Caracas dove domani i suoi sostenitori sono chiamati a manifestare in tutto il Paese. Il suo programma prevedeva un'ultima tappa a Lima, in Perù, che però non è mai stata confermata ufficialmente.

Lasciando Quito, Guaidó ha reso noto via Twitter unicamente che "come avevo detto ieri, annuncio il mio ritorno in Patria". "Convoco il popolo venezuelano - ha aggiunto - a manifestare, in tutto il Paese, domani alle 11".

Neuer Inhalt Horizontal Line