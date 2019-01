Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha ricevuto al Palazzo di Vetro una delegazione della Comunità dei Caraibi (Caricom) guidata dal primo ministro di Saint Kitts and Nevis, Timotyy Harris.

A questi Guterres ha illustrato la sua "offerta di aiutare a risolvere la crisi in Venezuela".

Durante un esame delle implicazioni delle tensioni venezuelane per la regione, si legge in un comunicato diffuso alla fine dell'incontro, Guterres ha dichiarato di essere disponibile per una "missione di buoni uffici" per disinnescare il conflitto fra il presidente Nicolás Maduro e il presidente dell'Assemblea nazionale, Juan Guaidó.

Da parte sua in un video diffuso via Twitter, il primo ministro di Trinidad e Tobago, Keith Rowley, si è detto convinto che il segretario generale "svilupperà una significativa iniziativa" per "risolvere le difficoltà del Venezuela senza interventi e interferenze esterne".

