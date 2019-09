Human Rights Watch ha denunciato che l'unità di polizia venezuelana della Forza di azioni speciali (Faes) ha compiuto esecuzioni extragiudiziali e arresti arbitrari in comunità povere che non sostengono il governo di Nicolas Maduro.

L'organizzazione Human Rights Watch ha denunciato che l'unità di polizia venezuelana della Forza di azioni speciali (FAES) ha compiuto "esecuzioni extragiudiziali e arresti arbitrari in comunità povere che non supportano più il governo di Nicolas Maduro".

In una nota, HRW ha segnalato che dalla loro creazione nel 2017, la FAES ha commesso "gravi violazioni dei diritti umani con impunità". "Le pratiche abusive di polizia nelle comunità a basso reddito sono coerenti con la condotta che Human Rights Watch e Provea, un gruppo venezuelano per i diritti umani, hanno scoperto nel 2016, evidenziando accuse diffuse di abusi da parte delle forze di sicurezza su cittadini comuni durante quella conosciuta come "Operazione per liberare e proteggere il popolo", scrive l'organizzazione.

"Nel mezzo di una crisi economica e umanitaria che sta colpendo più duramente i poveri, le autorità venezuelane stanno ricorrendo a violenti abusi nelle comunità a basso reddito che non supportano più il regime di Maduro", ha dichiarato José Miguel Vivanco, direttore per le Americhe di HRW.

"In un paese in cui il sistema giudiziario viene utilizzato per perseguire gli oppositori anziché indagare sui crimini, le forze di sicurezza venezuelane stanno prendendo in mano la giustizia, uccidendo o arrestando arbitrariamente le persone che per loro hanno commesso crimini, senza mostrare alcuna prova", ha aggiunto.

A giugno e luglio 2019, Human Rights Watch ha intervistato testimoni o familiari di nove vittime di violazioni della Faes a Caracas e di uno stato nell'interno del Venezuela, nonché avvocati, attivisti e giornalisti che hanno denunciato presunti omicidi da parte dell'unità. I metodi utilizzati dalla Faes e le circostanze degli omicidi nei casi documentati da Human Rights Watch sono coerenti con quanto denunciato dall'Alto commissariato per i diritti umani dell'Onu e dai gruppi locali per i diritti umani.

"La polizia e le forze di sicurezza hanno ucciso quasi 18.000 persone in Venezuela in casi di presunta "resistenza all'autorità" dal 2016", riporta HRW nella nota. "Il ministro degli Interni Néstor Reverol ha riferito che ci sono stati 5.995 casi nel 2016 e 4.998 nel 2017. Le forze di sicurezza venezuelane hanno ucciso quasi 7.000 persone in incidenti che hanno sostenuto erano casi di "resistenza all'autorità" nel 2018 e nei primi cinque mesi del 2019, secondo i dati del governo".

