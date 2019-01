È iniziata a Caracas la manifestazione di protesta convocata dall'opposizione contro il governo del presidente del Venezuela, Nicolás Maduro: migliaia di persone sono in marcia verso Plaza Juan Pablo II, nel comune di Chacao, punto finale del corteo.

Sui social si moltiplicano immagini e video della manifestazione che, oltre a Caracas, sta riempiendo le piazze anche di altre città venezuelane come Barquisimeto, Maracaibo, Barinas e San Cristobal.

Intanto in altri punti della capitale si sta svolgendo anche la contro-manifestazione dei simpatizzanti di Maduro: secondo Union Radio, in tre punti di Caracas è in corso la concentrazione dei dimostranti favorevoli al governo, che si stanno dirigendo verso Plaza O'Leary, nel centro cittadino, per ribadire il loro sostegno al presidente della Repubblica.

