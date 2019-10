Il presidente Nicolás Maduro ha annunciato che il suo governo intraprenderà nuove azioni in campo economico, con lo scopo di promuovere la protezione della classe lavoratrice del paese attraverso la criptovaluta Petro.

Il presidente Nicolás Maduro ha annunciato che il suo governo intraprenderà nuove azioni in campo economico, con lo scopo di promuovere la protezione della classe lavoratrice del paese attraverso la criptovaluta Petro. Lo riporta il sito del quotidiano El Universal.

"Nei prossimi giorni attiverò buone azioni per proteggere i lavoratori con il Petro, perché siamo in un'economia di guerra. Voglio ottenere risultati in modo che i lavoratori del paese abbiano un tenore di vita migliore. Usiamo la criptovaluta, il Petro, e con tutti gli strumenti disponibili", ha dichiarato il presidente.

Il presidente venezuelano non ha riferito una data precisa né in cosa consisteranno le nuove misure a favore della classe lavoratrice del paese, ma ha sostenuto che saranno molto efficaci.

Maduro ha poi attaccato "l'uso criminale" del dollaro da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, segnalando che questa condotta costringerà le economie del mondo a tracciare nuovi percorsi finanziari per essere indipendenti.

