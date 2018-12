Venezuela: Maduro, omaggio a Mao per i 125 anni dalla nascita

Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha reso omaggio oggi al ex presidente cinese Mao Zedong in occasione del 125esimo anniversario della sua nascita, definendolo "straordinario leader rivoluzionario".

Attraverso il suo account Twitter, il capo dello Stato venezuelano ha detto: "125 anni! Oggi i nostri fratelli della Repubblica popolare cinese celebrano l'anniversario della nascita del gran Timoniere, Mao Zedong, straordinario leader rivoluzionario che si è fatto carico delle trasformazioni sociali ed economiche del popolo cinese".

Venezuela e Cina intrattengono relazioni diplomatiche dal 1974, ma nel 1999, durante la presidenza del defunto Hugo Chávez, esse sono state elevate a livello "strategico", convertendo il gigante asiatico in un importante alleato del Venezuela.

Questo ha portato, fra l'altro, alla firma di vari accordi in campo energetico, minerario, tecnologico, della sicurezza e della salute.

Il 22 settembre scorso una nave ospedale cinese, la 'He Ping Fang Zhuo' (Arca della Pace), è arrivata nel porto di La Guaira dove è rimasta per una settimana per "fornire assistenza medica alla popolazione venezuelana".

Neuer Inhalt Horizontal Line