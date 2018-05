Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 maggio 2018 20.32 30 maggio 2018 - 20:32

Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha annunciato che rinvierà di almeno 60 giorni la riconversione monetaria prevista per il prossimo 4 giugno, che avrebbe rimosso tre zeri dalle banconote della valuta locale, il bolivar.

La decisione è stata presa dopo che l'Associazione Bancaria del Paese ha chiesto al presidente Maduro di prorogare il processo di tre mesi per poter realizzare alcune "prove tecniche", mentre crescono ansia e confusione tra i venezuelani, che temono di rimanere senza denaro a causa della mancanza di contante e per via di questa riconversione.

Si tratterà del secondo processo di questo tipo negli ultimi dieci anni, dopo che nel 2008 il defunto presidente Hugo Chavez aveva messo in circolazione il "bolivar forte", dopo aver eliminato, anche in quel caso, tre zeri dalla valuta locale.

