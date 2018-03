Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha iscritto ufficialmente oggi la sua candidatura per le elezioni presidenziali previste il prossimo 20 aprile, nella sede del Consiglio Nazionale Elettorale (Cne).

"Ho qui con me il documento con la richiesta di candidatura presidenziale per il periodo 2019-2025, che consegno formalmente alla presidente del Cne, adempiendo così tutte le condizioni costituzionali e legali per diventare il candidato del blocco delle forze rivoluzionarie, patriottiche e chaviste del Venezuela", ha dichiarato Maduro.

Eletto presidente nel 2013, dopo aver battuto il candidato dell'opposizione Henrique Capriles per poco più di 200 mila voti (1,5%), Maduro ha poi perso le elezioni legislative del 2015 per oltre 2 milioni di voti (16%). La dura sconfitta del chavismo alle politiche del 2015 ha dato inizio a una costante deriva autoritaria a Caracas: il governo ha eletto irregolarmente magistrati del Tribunale Supremo di Giustizia (Tsj), che hanno poi dichiarato il Parlamento in oltraggio alla giustizia, neutralizzando ogni sua possibile azione.

Tre anni dopo, il Parlamento resta senza alcun potere e le sue funzioni sono state assunte da una Assemblea Costituente - considerata illegittima dalla maggior parte dei paesi latinoamericani, l'Unione Europea e gli Usa - e i principali leader dell'opposizione sono stati arrestati o hanno dovuto fuggire dal paese, portando la coalizione antichavista del Tavolo dell'Unità Democratica (Mud) a rifiutare di partecipare alle prossime presidenziali.

