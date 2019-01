Venezuela: Maduro ripete, "vogliono farci un colpo di Stato"

Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha nuovamente denunciato oggi che contro il suo governo "è in marcia" un colpo di stato ordinato dagli Stati Uniti e dal "Gruppo di Lima".

Alla vigilia della prevista cerimonia di insediamento per un secondo mandato, Maduro ha assicurato durante una conferenza stampa a Caracas che di fronte a queste aspirazioni violente il "popolo saprà rispondere oggi, domani o quando qualcuno le tentasse, perché la rivoluzione bolivariana si è preparata per affrontare e sconfiggere qualunque quinta colonna che pretenda scuotere con la violenza la vita quotidiana in Venezuela".

Chi tentasse l'attuazione di un piano come quello del 2002, ha aggiunto, "affronterà la giustizia ed il potere civico-militare venezuelano". Maduro ha infine criticato quanti hanno cercato di trasformare "un assunzione del potere formale, protocollare, naturale in un Paese democratico in una guerra mondiale".

