Messico, Uruguay e Paesi caraibici hanno messo a punto una proposta di mediazione per il Venezuela che sarà presentata al gruppo di contatto promosso dall'UE che si riunisce oggi a Montevideo. Il presidente venezuelano Nicolás Maduro, ha già dato il suo nullaosta.

"Annuncio - ha dichiarato Maduro a margine di esercitazioni militari in atto nello Stato di Zulia - il sostegno assoluto del governo del Venezuela", aggiungendo che "siamo pronti e preparati a partecipare ad un processo di dialogo sovrano e costituzionale, per la ricerca di una agenda nazionale di accordo, pace e intesa".

Il cosiddetto "Meccanismo di Montevideo" proposto è un processo che si svilupperà in quattro fasi, "durante un periodo ragionevole e previo accordi fra le parti", precisa un comunicato della presidenza del Messico.

La prima è quella del "Dialogo immediato, per generare condizioni per il contatto diretto fra gli attori implicati, protetto da un ambiente di sicurezza; la seconda fase è quella del "Negoziato, Presentazione strategica dei risultati della fase di dialogo alle controparti, cercando punti in comune e aree di opportunità, per la flessibilizzazione delle posizioni e identificazione degli accordi potenziali". La terza è quella degli "Impegni, Costruzione e sottoscrizione di accordi a partire dai risultati della fase di negoziato, con caratteristiche e tempi previamente stabiliti. La quarta, infine, è rappresentata dalla "Attuazione, materializzazione degli impegni assunti nella fase previa, con accompagnamento internazionale".

Si tratta di una proposta di diplomazia "attiva, propositiva e conciliatoria" per "contribuire a far sì che il popolo venezuelano e gli attori implicati possano trovare una soluzione alle loro divergenze.

In una conferenza stampa nella capitale uruguaiana i rappresentanti dei Paesi firmatari hanno spiegato che si tratta di una proposta "per avvicinare le parti in conflitto, e si attiene ai principi di non intervento, uguaglianza giuridica degli Stati, soluzione pacifica delle controversie, rispetto dei diritti umani e autodeterminazione dei popoli".

I Paesi firmatari sottolineano quindi che "tenendo presente l'appello del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ci siamo trovati d'accordo sul fatto che l'unica via per affrontare la complessa situazione che è prevalente in Venezuela, è il dialogo per il negoziato, a partire da una prospettiva di rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani".

I sottoscrittori di questa dichiarazione, si dice infine, "concordano sul fatto che il grado di complessità delle circostanze non è una ragione per respingere le vie diplomatiche di soluzione delle controversie".

