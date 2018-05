Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Un'altra rivolta dei detenuti è scoppiata in un carcere del Venezuela: questa volta si tratta della Comunità penitenziaria Fenix, nello stato di Lara (centro ovest del paese), dove secondo la stampa locale sarebbero morte 11 persone, 9 reclusi e due guardie.

Il quotidiano La Prensa de Lara riferisce che la rivolta è iniziata ieri intorno alle 15 (le 21 in Svizzera), in protesta contro le condizioni carcerarie e per chiedere la destituzione della direttrice della prigione. Il giornale ha fornito un primo bilancio di un morto e due feriti fra le guardie del centro di detenzione.

Alle 22.35 (le 4 del mattino di oggi, in Svizzera), però, la giornalista Karina Pereza ha informato su Twitter che i morti sono 11: 9 detenuti e due guardie, i cui cadaveri sono arrivati all'obitorio dell'Ospedale Antonio Maria Pineda di Barquisimeto, la capitale dello stato di Lara.

