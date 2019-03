Tredici pazienti sono morti in un solo ospedale dello Stato Monegas (Nordest del Venezuela) a causa del blackout elettrico iniziato giovedì scorso nel paese sudamericano. Lo ha denunciato su Twitter Julio Castro, un medico specialista locale.

Alle 11.30 (le 16.30 in Svizzera), ha scritto Castro, nell'Ospedale Manuel Nunez Tovar di Maturin, capitale dello Stato - "senza luce e senza generatore elettrico" - sono morti 9 pazienti ricoverati nel servizio di emergenza, 2 in ostetricia, uno in traumatologia e uno in terapia intensiva neonatale.

