Di fronte alla gravità della situazione in Venezuela, Messico e Uruguay hanno invitato "le parti coinvolte, sia all'interno che all'esterno, a ridurre le tensioni ed evitare una escalation della violenza".

Essi propongono "un nuovo processo di negoziato inclusivo e credibile".

L'iniziativa è stata formalizzata in un comunicato stampa diffuso ieri sera a Montevideo dai due Paesi che sostengono di essere impegnati nel monitoraggio "puntuale" degli avvenimenti nella Repubblica bolivariana di Venezuela. Messico e Uruguay hanno ufficialmente appoggiato Maduro.

La proposta di mediazione, si precisa nel comunicato, mira a "ridurre le tensioni ed evitare una escalation della violenza che possa aggravare la situazione".

"In conformità con i principi del diritto internazionale", Montevideo e Città del Messico propongono "un nuovo processo negoziale inclusivo e credibile, con pieno rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani".

Nel documento si sostiene poi che "i governi uruguaiano e messicano, in sintonia con le dichiarazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dell'Unione europea, così come dei governi di Spagna e Portogallo, manifestano il loro completo appoggio, impegno e disposizione per lavorare insieme in favore della stabilità, il benessere e la pace del popolo venezuelano".

