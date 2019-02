Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha offerto la disponibilità del proprio paese come sede di un tavolo di colloqui "tra le parti in conflitto" per trovare una "soluzione pacifica" della crisi in Venezuela.

Ha sottolineato che, tra i diplomatici e leader convocati per il ruolo di intermediari, potrebbe esserci "anche papa Francesco".

"Invito rispettosamente le parti in conflitto a sedersi per parlare e cercare una soluzione pacifica", ha detto oggi in conferenza stampa, come riportato dal quotidiano locale Excelsior.

Neuer Inhalt Horizontal Line