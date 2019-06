Il ministro degli Esteri venezuelano Jorge Arreaza ha definito "falsa" la cifra di quattro milioni di venezuelani che hanno abbandonato il Paese.

Nel contempo Arreaza ha accusato l'Alto Commissariato dell'Onu per i rifugiati (Unhcr) di "strumentalizzare la migrazione venezuelana, gonfiando le cifre per chiedere e ricevere risorse che avranno un destino incerto".

In dichiarazioni via Twitter, Arreaza ha anche affermato che "dopo il fallimento del tentato colpo di Stato, in una strategia contro il Venezuela si rilancia il tema migratorio che era scomparso dai media da gennaio. La sconfitta e la disperazione - sostiene poi - li porta a riciclare questi argomenti, aggiornando l'ossessiva aggressione contro il Paese".

Insistendo nella critica all'Unhcr, Arreaza ha sostenuto che questa propaganda viene utilizzata "a spese della dignità e dei diritti umani dei venezuelani".

Infine il capo della diplomazia venezuelana, alludendo alla visita della star di Hollywood Angelina Jolie la settimana scorsa in Colombia, ha sottolineato che "almeno si poteva scegliere uno scenario migliore per lo show".

Perché, ha concluso, "è estremamente paradossale esprimere preoccupazione per i venezuelani da La Guajira in Colombia, territorio flagellato dalla povertà e abbandonato dallo Stato colombiano, dove sono morti migliaia di bambini per denutrizione".

Neuer Inhalt Horizontal Line