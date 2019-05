La Giornata di mobilitazione verso la Forza armata nazionale bolivariana (Fanb) indetta ieri da Juan Guaidó, leader oppositore autoproclamatosi presidente ad interim del Venezuela, si è conclusa senza gravi incidenti, ma senza grande partecipazione popolare.

Gridando gli slogan della campagna Operazione libertà per "mettere fine all'usurpazione", i militanti hanno raggiunto tutti e quattro i comandi che facevano parte a Caracas del programma.

In Plaza Washington, quartiere El Paraiso, i manifestanti sono arrivati davanti all'ingresso del Comando della Guardia nazionale bolivariana (Gnb), dove però nessun ufficiale ha voluto ricevere il documento preparato da Guaidó, per cui uno dei presenti lo ha letto ad alta voce, prima di abbandonare il luogo.

Secondo il portale La Patilla, l'operazione di consegna del testo è andata a buon fine intorno alle 9,30 nel quartiere di San Bernardino, secondo obiettivo della Giornata, dove si trova la sede del comando della Marina.

Simile alla situazione verificatasi con la Gnb è stato l'approccio dei dimostranti di Guaidó con i responsabili del comando militare della zona di Coche. Nessun ufficiale ha accettato di ricevere il documento, che allora è stato letto ai presenti sul posto.

Non è andata a buon fine l'operazione di consegna del messaggio davanti alla sede militare della Casona. Qui effettivi della Gnb hanno sbarrato il passo ai militanti che hanno comunque letto il testo. Subito dopo hanno voluto consegnarlo ad un ufficiale che lo ha preso, ed immediatamente bruciato, sottolinenado che "in base a nessun argomento la Forza armata può essere ricattata".

A riprova di un certo imbarazzo per l'andamento della giornata, vi è il fatto che i principali media di opposizione non hanno fornito resoconti finali, e che a fine pomeriggio Guaidó non aveva fornito un resoconto dell'evento.

