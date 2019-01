L'Ue ha deciso di "stabilire un gruppo di contatto internazionale per accompagnare il processo democratico verso nuove elezioni presidenziali in Venezuela".

Il gruppo sarà coordinato dall'Ue, il suo lavoro sarà soggetto ad una revisione dopo 90 giorni, ne faranno parte alcuni Paesi dell'Unione e Stati dell'America Latina, ha annunciato l'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini al termine della prima giornata di lavori della riunione dei ministri degli esteri, a Bucarest.

"Il gruppo di contatto non è una mediazione o un dialogo formale, ma serve ad accompagnare il percorso" attraverso la pressione internazionale "per permettere ai venezuelani di esprimersi in modo democratico e pacifico con nuove elezioni presidenziali. Se il gruppo di contatto non avrà una dinamica costruttiva o utile sul terreno entro novanta giorni, sarà sciolto. La prima riunione si terrà la prossima settimana", ha detto Mogherini, che ha spiegato di aver parlato dell'iniziativa anche col segretario di Stato degli Usa Mike Pompeo.

L'Alto rappresentante ha dichiarato che la posizione dei Paesi dell'Unione europea sul dossier è "molto unita", ribadendo "il pieno supporto all'assemblea nazionale, come l'organismo democratico legittimo del Venezuela, ed il più forte sostegno possibile al suo presidente", ricordando che "le elezioni presidenziali di maggio non avevano legittimità democratica".

Mogherini ha inoltre aggiunto che sono al vaglio nuove possibili sanzioni mirate contro persone che hanno ostacolato il processo democratico o contribuito alla violenza.

