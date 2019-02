Il convoglio di aiuti umanitari Usa da Cucuta in Colombia, "potrebbe essere usato come provocazione con vittime" in Venezuela: lo afferma la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

In un comunicato del dipartimento, Mosca avverte che "un crescente numero di segnali indica che per l'Occidente un golpe militare è divenuto prioritario".

Gli Usa "hanno scelto uno scenario altamente conflittuale, e incoraggiano le forze militari all'ammutinamento", aggiungono.

