La Norvegia ha annunciato ufficialmente stanotte che governo ed opposizione in Venezuela hanno accettato l'invito ad un nuovo incontro per cercare di intavolare un dialogo che metta fine alla lunga crisi che affligge il Paese.

In un comunicato del ministero degli Esteri norvegese in spagnolo si sostiene: "Informiamo che i principali attori politici del Venezuela hanno deciso di continuare il processo di negoziato facilitato dalla Norvegia".

Le parti, aggiunge il documento, "si riuniranno questa settimana alle Barbados per avanzare nella ricerca di una soluzione concordata e costituzionale per il Paese. I negoziati si svolgeranno in modo continuo e veloce".

Infine il ministro degli Esteri norvegese Ine Eriksen Soreide ribadisce nel comunicato la sua "riconoscenza alle parti per i loro sforzi e lo spirito di cooperazione".

