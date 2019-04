Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro 34 navi del gruppo petrolifero venezuelano Pdvsa, per aumentare la pressione sul presidente Nicolas Maduro, di cui chiedono la partenza.

Nella lista nera americana, ha annunciato il vice presidente Mike Pence da Houston, anche altre due compagnie e un'altra nave, accusate di trasportare greggio dal Venezuela a Cuba: si tratta della Ballito Bay Shipping, basata in Liberia, e della ProPer In Management, basata in Grecia.

