La situazione umanitaria in Venezuela è critica. Molte persone fuggono in Colombia.

"Sette milioni di persone in Venezuela hanno bisogno di assistenza umanitaria, pari al 25% della popolazione": lo ha detto il capo degli affari umanitari dell'Onu, Mark Lowcock, durante una riunione del Consiglio di sicurezza sul Venezuela.

Inoltre, ha affermato che "3,4 milioni di persone hanno già lasciato il paese, e 2,7 milioni ancora all'interno del Venezuela hanno bisogno di protezione e assistenza".

Lowcock ha affermato che in Venezuela bisogna "separare gli obiettivi politici da quelli umanitari": "Servono altri fondi per espandere l'assistenza umanitaria, serve molto di più". Inoltre, durante la riunione del Consiglio di sicurezza, a cui è presente anche il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, e per gli Stati Uniti il vicepresidente Mike Pence, ha spiegato che nel paese ci sono 4,3 milioni di persone che chiedono assistenza per l'acqua, ed è stata interrotta l'istruzione di oltre un milione di bambini e ragazzi.

