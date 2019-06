Eduardo Stein, rappresentante speciale per i rifugiati e gli immigrati venezuelani

Ha raggiunto quota 4 milioni il numero di venezuelani che hanno lasciato il Paese, teatro di una crisi economica e politica.

Lo hanno affermato oggi l'Unhcr, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, e l'Oim, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, in un comunicato congiunto.

Il ritmo dell'esodo è sbalorditivo: dai circa 695.000 segnalati alla fine del 2015, il numero di rifugiati e migranti provenienti dal Venezuela ha infatti superato i 4 milioni, di cui un milione in soli sette mesi, dal novembre 2018, sottolinea il comunicato.

La stragrande maggioranza dei venezuelani ha raggiunto Paesi latino americani, la Colombia in primo luogo, con circa 1,3 milioni arrivi, seguita dal Perù, con 768.000, il Cile 288.000, l'Ecuador 263.000, il Brasile 168.000 e l'Argentina 130.000. Anche il Messico e altri paesi dell'America centrale e dei Caraibi ospitano un numero significativo di rifugiati e migranti provenienti dal Venezuela.

"Queste cifre allarmanti evidenziano l'urgente necessità di sostenere le comunità nei Paesi di accoglienza", ha detto Eduardo Stein, rappresentante speciale per i rifugiati e gli immigrati venezuelani dell'Unhcr e dell'Oim. Ma l'appello per finanziare un piano di aiuti lanciato dall'Onu lo scorso dicembre è per ora finanziato al 21%.

