Il Consiglio permanente dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) ha approvato ieri la proposta della Colombia di "accettare Gustavo Tarre Briceno come rappresentante venezuelano designato dall'autoproclamato presidente ad interim Juan Guaidó.

In un tweet l'Osa ha precisato che questo è "in attesa di nuove elezioni in Venezuela e della creazione di un governo democratico". La risoluzione ha avuto 18 voti a favore, nove contrari, sei astensioni ed un Paese assente (Belize).

La decisione è stata decisamente criticata dalla missione presso l'Osa del governo del presidente Nicolás Maduro secondo cui "per la prima volta si accetterà in un seggio di questo Consiglio un inviato di una autorità che la stessa Osa non riconosce".

