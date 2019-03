L'Organizzazione degli stati americani (OSA) ha condannato "la recente incursione militare russa in territorio venezuelano", avvenuta senza la necessaria autorizzazione dell'Assemblea nazionale (AN), come lo stabilisce l'art. 187, della Costituzione del Venezuela.

Alludendo all'arrivo di un contingente militare e di materiale russi a Caracas, la segreteria generale dell'OSA ha sostenuto ieri in un comunicato che l'operazione è avvenuta "in appoggio ad un governo illegittimo".

"Gli effettivi militari stranieri - si dice nel documento - sono uno strumento di intimidazione repressiva nel contesto di una transizione democratica guidata dal presidente incaricato Juan Guaidó.

