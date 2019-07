Si è conclusa nell'isola caraibica di Barbados la terza giornata di colloqui, facilitati dalla Norvegia, fra le delegazioni del governo del presidente Nicolás Maduro e del leader dell'opposizione Juan Guaidó per una possibile soluzione della crisi in Venezuela.

Le parti hanno convenuto di mantenere il massimo riserbo sui temi in discussione per non pregiudicare possibili risultati benefici per i venezuelani.

In serata il ministro della Comunicazione venezuelano, Jorge Rodríguez, ha diffuso via Twitter un breve commento sostenendo che "si è conclusa a Barbados questa giornata del tavolo permanente di dialogo per la pace, spazio per dirimere le controversie per vie costituzionali e pacifiche".

