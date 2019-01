Venezuela: presidente Messico, "siamo per non ingerenza"

Il presidente messicano, Andrés Manuel López Obrador ha ribadito che il suo governo è per le "non ingerenza" riguardo alla crisi in Venezuela.

Il presidente messicano, Andrés Manuel López Obrador, ha ribadito che la posizione ufficiale del suo governo riguardo alla crisi in Venezuela è di "non ingerenza". Lo riferisce oggi il quotidiano La Jornada.

In un'intervista, López Obrador ha confermato la posizione illustrata dal Sottosegretario agli Esteri per l'America latina, Maximiliano Reyes. Quest'ultimo, durante l'ultima riunione del Gruppo di Lima, ha spiegato le ragioni della non adesione del Messico al comunicato congiunto, nel quale i Paesi membri disconoscevano la legittimità del secondo mandato del presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

"Il Messico - ha detto Reyes in Perù - è convinto che questo tipo di azioni, lungi dal risolvere la situazione nel Paese, finirebbe per acuire il deterioramento delle condizioni di vita dei venezuelani".

López Obrador ha indicato che questa determinazione si basa sui principi costituzionali della diplomazia messicana di non intervento dei popoli che, ha ammesso, "in passato per un certo tempo sono stati abbandonati", ma che "il mio governo intende rispettare pienamente".

"Manterremo relazioni di rispetto e non ingerenza con altri popoli - ha concluso - perché il Messico desidera che lo stesso avvenga nei suoi confronti".

Neuer Inhalt Horizontal Line