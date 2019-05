Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha deciso oggi la riapertura della frontiera terrestre con il Brasile e quella con l'isola di Aruba. Lo ha annunciato il vicepresidente per il settore economico Tareck El Aissami.

In una conferenza stampa El Aissami ha assicurato che "c'è un accordo con le autorità brasiliane per convertire la frontiera in una zona di pace, stimolando la vita politica, economica, commerciale e culturale".

Il vicepresidente venezuelano ha ricordato che la frontiera con il Brasile fu chiusa a seguito del tentativo, il 23 febbraio scorso, di "far entrare con la forza sul territorio venezuelano presunti aiuti umanitari".

La riapertura, ha aggiunto, "è stata resa possibile da numerose conversazioni pubbliche e segrete avute con autorità brasiliane, fra cui quelle dello Stato di Roraima e della città di Pacaraima".

El Aissami ha quindi aggiunto che conversazioni si sono svolte anche con varie isole dei Caraibi per revocare la chisura avvenuta in febbraio, ma che "solo con Aruba si è potuti giungere ad una intesa che ha permesso, a partire da oggi, la riapertura marittima e aerea".

Il vicepresidente ha ricordato che prima della crisi, con Aruba esistevano 48 voli settimanali. Un obiettivo - ha concluso - che vogliamo tornare ad avere e superare, cercando di incrementare anche gli investimenti venezuelani nel settore energetico dell'isola".

Neuer Inhalt Horizontal Line