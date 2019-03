Il ministro della Comunicazione venezuelana, Jorge Rodríguez, ha annunciato che oggi saranno riprese le attività lavorative nel Paese, mentre le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse.

Via Twitter il ministro ha sostenuto che "nella fase di difesa e contrattacco di fronte all'attentato terroristico contro il nostro sistema elettrico, il governo informa che riprendono le attività lavorative in tutto il Paese". "Si mantengono sospese invece - ha precisato - le attività educative a tutti i livelli".

Riferendosi quindi al quarto blackout che questa settimana ha lasciato al buio Caracas e quasi tutto il Venezuela, Rodríguez, alludendo a Juan Guaidó, presidente dell'Assemblea nazionale (An) autoproclamatosi presidente ad interim, ha detto che "se avesse un po' di etica per gli esseri umani non attaccherebbe il sistema elettrico, ma dobbiamo fare i conti con uno psicopatico".

