Questo contenuto è stato pubblicato il 17 maggio 2018 15.20 17 maggio 2018 - 15:20

Un gruppo di detenuti, fra i quali vari prigionieri politici, hanno partecipato ieri a una rivolta carceraria nella sede centrale del Servizio Bolivariano di Intelligence (Sebin), a Caracas.

Le circostanze sono ancora confuse, a causa dell'informazione frammentaria proveniente dal centro di reclusione.

In una serie di video diffusi sui social i detenuti - fra i quali si trovano l'ex sindaco Daniel Ceballos e l'americano Joshua Holt, un missionario mormone accusato di trame golpiste - hanno detto che la rivolta è scoppiata a causa del numero di detenuti che non sono stati scarcerati o inviati in tribunale, malgrado sia stato ordinato dalla giustizia.

"Vogliamo vedere qualcuno, se esiste qualcuno capace di farlo, che venga a mostrare la sua faccia in questa prigione sotterranea dove uccidono la gente, dove si violano i diritti umani dei venezuelani, molti senza processo", ha detto Ceballos in uno dei video. Una foto di Gregory Sanabria, un manifestante oppositore in attesa di giudizio dal 2014, con il viso tumefatto dai colpi ricevuti, ha causato commozione sui social.

