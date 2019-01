Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha dato del "tiranno" oggi ai presidenti di Venezuela e Nicaragua, Nicolas Maduro e Daniel Ortega.

Sanchez ha anche chiesto ai partiti membri dell'Internazionale Socialista (Is) di appoggiare la lotta per la democrazia in questi due paesi latinoamericani.

"Siamo socialisti perché difendiamo la libertà. Chi risponde con pallottole e prigione all'ansia di libertà e democrazia di un popolo non è un socialista, è un tiranno", ha detto Sanchez nel suo intervento durante una riunione dell'Is, aggiungendo che "i venezuelani devono sentire l'appoggio dell'Internazionale Socialista, così come i nicaraguensi".

Il premier spagnolo ha sottolineato che gli oppositori di Maduro e Ortega "devono avere chiaro che la loro lotta per la democrazia e il progresso è il motivo stesso per il quale esistono i nostri partiti e che dunque saremo sempre dalla loro parte".

L'Is ha espulso oggi dall'organizzazione il Fronte sandinista di liberazione nazionale (Fsln), il partito di Ortega, e Sanchez ha incontrato, a margine dell'incontro di Santo Domingo, una delegazione di rappresentanti di Juan Guaidò, il presidente del Parlamento di Caracas. Il partito di Guaidò, Volontà Popolare, fa parte anch'esso della Is.

