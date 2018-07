Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

I medici e gli ospedali pubblici di Caracas, in Venezuela, aumentano le pressioni sulle autorità: proseguirà la protesta che va avanti da oltre 10 giorni per chiedere salari migliori e forniture di medicinali in tutti i centri di salute pubblica del Paese.

Dopo un'assemblea, i lavoratori del settore hanno deciso di non effettuare più interventi chirurgici programmati e consulti esterni fino a che non otterranno una "risposta positiva" alle loro richieste da parte delle autorità venezuelane.

Neomar Balza, vicepresidente della Società medica dell'ospedale Pérez Carreño di Caracas, ha sottolineato che quello che chiedono è di "essere ascoltati, perché il problema del sistema sanitario è che l'attività medica è un atto eroico di fronte alla mancanza di forniture e per la qualità del servizio che viene offerto". Balza ha lanciato un appello alla popolazione affinché si unisca alla protesta perché "il principale interessato è il paziente".

In diversi ospedali di Caracas e di altre città del Paese le proteste si sono fatte sentire, e un gruppo di infermiere dell'Ospedale universitario della capitale (Huc) ha realizzato una carovana per esprimere il malcontento sul silenzio del governo di Nicolas Maduro. "Presidente, la invitiamo a vivere un mese con lo stipendio che guadagniamo", è stato uno degli slogan scanditi passando vicino al Palazzo di Miraflores, sede del potere esecutivo.

I lavoratori del settore sanitario hanno dichiarato lo sciopero a causa della "povertà estrema" nella quale dicono di vivere, con i precari salari pagati dal governo del Venezuela, Paese che sta vivendo una grave crisi economica caratterizzata da carenza di cibo e medicinali e una altissima inflazione.

