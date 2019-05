Nuova mossa Usa contro il regime di Maduro per aver "aumentato la sua intimidazione di coloro che sostengono la democrazia in Venezuela".

Il dipartimento di Stato ha sanzionato due compagnie marittime, la Monsoon Navigation Corporation e la Serenity Maritime Limited, registrate in Liberia e nelle isole Marshall e accusate di aver trasportato petrolio dal Venezuela a Cuba. Monito sanzioni inoltre a tutte le persone che operano nel settore della difesa e della sicurezza dell'economia venezuelana.

"Il popolo venezuelano continua a soffrire ad opera del suo dispotico regime, aiutato in non piccola parte da Cuba e dalla Russia", osserva il dipartimento di stato. "Le forze cubane forniscono l'intelligence e la sicurezza per contribuire ad opprimere il popolo venezuelano, il personale militare e le compagnie russe operano nel settore della difesa e della sicurezza", aggiunge.

