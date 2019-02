"È un'opzione". Così Donald Trump risponde, in un'intervista alla Cbs, a chi gli chiedeva cosa lo avrebbe spinto a usare l'uso delle forze militari americane in Venezuela.

Nicolas Maduro ha chiesto un incontro a Trump nei mesi scorsi, ma il presidente americano ha detto no, ha aggiunto lo stesso tycoon, spiegando di aver rifiutato "viste le cose terribili che stavano accadendo in Venezuela. Era il paese più ricco in quell'area del mondo, e ora guardate alla povertà".

"Non voglio dirlo. Ma sicuramente è qualcosa, è un'opzione", dice Trump rispondendo a chi gli chiede se si spingerebbe a usare la forza militare in Venezuela, se fosse per motivi di sicurezza nazionale.

Alla domanda se tratterebbe direttamente con Maduro per convincerlo a lasciare, Trump dice: "ha chiesto un incontro e l'ho respinto". L'incontro, spiega Trump, è stato chiesto alcuni mesi fa. "Ho detto no allora per le cose terribili che stanno accadendo nel paese. Era il paese più ricco in quell'area del mondo, che è un'area molto importante del mondo. E ora guardate alla povertà al crimine e a tutto quello che sta accadendo".

