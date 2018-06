Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 giugno 2018 18.40 25 giugno 2018 - 18:40

Il Consiglio Ue ha deciso oggi di aggiungere altre 11 persone, che ricoprono cariche ufficiali in Venezuela, all'elenco delle sanzioni.

Si tratta di funzionari che si sono resi responsabili di violazioni dei diritti umani e hanno compromesso la democrazia e lo stato di diritto in Venezuela.

Le misure comprendono il divieto di viaggio e il congelamento dei beni. La decisione odierna fa direttamente seguito alla conclusioni del Consiglio adottate il 28 maggio 2018, nelle quali si chiedevano ulteriori misure restrittive mirate e reversibili concepite in modo da non danneggiare la popolazione del Venezuela in risposta alle recenti elezioni presidenziali nel Paese.

Con la decisione odierna, sale a 18 il totale delle persone soggette a sanzioni in considerazione della situazione in Venezuela.

